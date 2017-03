Alex, la force tranquille

Je me souviens encore du jour où la direction de Fenua Communication m'a annoncé que je participerai à cette belle aventure que représentait le lancement du magazine en version hebdomadaire, prévu le 14 août 2015. Dans le cadre de la communication de la nouvelle formule à nos confrères, j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer pour la première fois ce journaliste d'investigation, qui a fait ses premières armes dans la même "école" que la mienne, Les Nouvelles de Tahiti . L'électron libre le plus connu au fenua m'avait alors confié son parcours jalonné d'écueils dans une interview inédite, que nous vous proposons de découvrir ci-contre. Il me raconta, avec une sérénité déconcertante et une étincelle dans le regard, comment le "Vieux Lion" était devenu son "meilleur ennemi", pourquoi il avait fait des essais nucléaires son principal cheval de bataille, combien de procès avaient été intentés contre lui et bien d'autres histoires, comme celle de son énorme coco atomique.

Je me souviens aussi d'un certain 1er septembre 2015, lorsqu'il m'a accueilli sur son île, à Moorea, pour réaliser un reportage. C'est bien évidemment dans une Jeep collector, sans portière et dans laquelle trônait un gros chien sur le siège, qu'il est venu me chercher au quai des ferries. Cheveux au vent, nous discutons longuement sur la route. Je découvre un homme doté

à la fois d'une culture remarquable et d'une simplicité touchante, qui n'a pas froid aux yeux : une vraie force tranquille.

Alex, ta chemise bleue, ton mordant et ton irrévérence vont nous manquer !



Retrouvez également dans le magazine, une des dernières interviews inédites d'Alex du Prel réalisée le 10 août 2015, dans laquelle, d'une part, il remerciait Albert Moux et le félicitait pour son courage d'avoir racheté le titre et, d'autre part, il revenait sur cette "aventure absolument formidable" débutée en mai 1991.