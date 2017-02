Quel sale temps !

Quel sale temps ! La pluie qui n’a cessé de tomber tout au long de la semaine dernière a fini par noyer les îles de Tahiti et Moorea. Routes défoncées, terrains emportés, maisons inondées, la population a revécu le scénario catastrophe de novembre 1997 et sa dépression Martin. Des phénomènes météorologiques exceptionnels dont les conséquences sont malheureusement amplifiées par l’action de l’homme de manière licite ou illicite. Heureusement, pas de victimes à déplorer le week-end dernier, mais la prochaine fois ? Si prévenir un éboulement est quasiment impossible, une surveillance accrue du lit des rivières-dépotoirs par les services communaux ou de l'Équipement devrait être une priorité.

Quel sale temps ! L’État français s’est joué des Polynésiens quand son Sénat a adopté la réforme de la loi Morin en l’état, lors de la discussion sur le projet de loi sur l’égalité réelle, alors que les associations des victimes du nucléaire et le gouvernement local comptaient sur une modification du décret à venir pour au moins discuter de la suppression du risque négligeable.

Quel sale temps ! Moorea défraye une nouvelle fois la chronique des faits divers avec l’agression lâche d’un homme de 40 ans sur une quinquagénaire qu’il a laissée pour morte après l’avoir violée et avant d’incendier son fare.

Quel sale temps ! Le bilan de la délinquance 2016 rendu public la semaine dernière par l’Élysée place la Polynésie française en tête des coups

et blessures dans la sphère familiale : 4,2 faits pour 1 000 habitants, contre 1,5 pour la moyenne métropolitaine.

Quel sale temps ! Alors que tous les chiffres du tourisme étaient au vert et que l’on prédisait une plus grande embellie pour la fin d’année, voilà que les chiffres de l’ISPF tombent : baisse de la fréquentation en octobre et novembre.



Le beau temps est demandé de toute urgence !

Luc Ollivier