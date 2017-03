Un bonhomme extraordinaire vient de nous quitter, un monsieur que l'on est fier d'avoir cotoyé, parce que c'est un privilège d'avoir connu Alex du Prel.

Alex était un homme seul au milieu des tempêtes politiques et des affaires, observateur implacable des alliances, des trahisons, avec une mémoire encyclopédique fabuleuse.

Je ne sais pas si on se rend bien compte de l'exploit que représente le fait de créer un journal, en marge de l'empire Hersant, de le faire vivre pendant plus de vingt ans en se construisant, au fil des numéros, une réputation de sérieux et de véritable alternative de la presse quotidienne avec, en plus, ce côté pittoresque à peine croyable d'une rédaction située dans un petit fare perdu dans la végétation luxuriante de Moorea, qui ne paye pas de mine mais rempli à ras bord d'archives et tapissé de couvertures du mensuel. Comment imaginer que de cette modeste bicoque puissent sortir tant de dossiers brûlants (je pense ne serait-ce qu'à l'affaire JPK évidemment) venant chatouiller le pouvoir en place à une époque où il était périlleux de critiquer la présidence ?

Alex du Prel, dont le poste de radio était branché sur Polynésie 1ère, était fan du Grand Huit (émission satirique et impertinente animée par Yann Perez, Pascal, Isabelle et moi-même) qui l'avait reçu, et il nous écoutait tous les matins.

Et un jour, je me souviens qu'un technicien m'avait fait ce message : " Lolo tu dois rappeler Alex du Prel " ... j'avais tardé à le faire et il m'avait un peu engueulé d'ailleurs, mais c'était pour, à ma grande surprise, me proposer de figurer dans les pages de Tahiti Pacifique avec le texte de mes chroniques qu'il appréciait. Le deal c'était que je lui envoie mes textes une fois par mois, et il y piochait une sélection pour faire une page entière.

Je n'ai pas hésité une seconde, vous vous en doutez : figurer dans Tahiti Pacifique pour un petit chroniqueur, c'est comme si on me proposait d'échanger des ballons au PSG avec Cavani, Pastore, Ben Arfa ou Verratti... un privilège doublé d'un honneur et d'un vrai kif...

J'avais même, de temps en temps, un petit coup de fil d'Alex réagissant à une chronique pour me dire que j'avais été bien trop gentil sur tel ou tel sujet et que j'aurais pu ajouter ceci ou cela, et il enrichissait mes informations de nouveaux éléments dont il avait le secret et l'exclusivité.

Un immense vide on l'a dit, sans oublier l’autre aspect de son talent : ses récits comme Le bleu qui fait mal aux yeux .

Il nous reste des piles de Tahiti Pacifique pour nous replonger dans la lecture de vieux articles, comme on se repasse un film d'un acteur disparu.

Et le souvenir, impérissable lui, d'un homme courageux, têtu, libre, indépendant, bosseur, cultivé et passionné.

Du Prel, un vrai héros moderne...

Nana Alex...

LoLo