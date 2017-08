L’Océanie et les grands enjeux du monde

L’Océanie convoitée



"L’Océanie convoitée ? Comme la carte de couverture tendrait à le prouver, dans l’immensité vide du Pacifique Sud, rien ne pourrait susciter la convoitise des grands ou petits pays. Faudrait-il donner raison à Jean-Marie Le Clézio qui parlait de l’Océanie comme d’un "continent invisible", oublié de tous ? Rien de plus faux… Cinquante contributions dans cet ouvrage prouvent le contraire.



Tout commença il y a plus de 40 000 ans quand des populations de chasseurs-cueilleurs arrivèrent dans ce qui devint la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L’élan était donné et d’autres populations venues d’Asie du Sud-Est accomplirent des exploits maritimes sur l’immense océan. Elles convoitaient les ressources des îles dispersées et s’y établirent…



À partir du XVIe siècle, des navigateurs européens traversèrent l’Océanie et, comme Quirós, répandirent l’idée que là, était le paradis terrestre. Dès lors, les convoitises ne cessèrent pas.

Cet ouvrage explore les convoitises contemporaines des grandes puissances, notamment asiatiques, mais aussi plus inattendues du Maroc et des pays de la péninsule arabique, des entreprises touristiques, des défenseurs de la nature ou des droits de l’Homme et des tenants de nouvelles théologies… et même de l’ONU.



Les Océaniens, fiers de leur pouvoir de séduction, ont aussi la volonté de rester eux-mêmes dans cette mondialisation à marche forcée. Ils cherchent de nouvelles orientations pour la Pacific Way et veulent contrer les défis contemporains, parmi lesquels les changements climatiques et la montée des eaux sont les plus menaçants."



Directeurs de publication :

Sémir Al Wardi, Jean-Marc Regnault, Jean-François Sabouret

Éditions : CNRS Éditions

et Api Tahiti édition et diffusion

Année : août 2017



