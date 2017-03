Oscar Temaru lauréat des parrainages calédoniens

C’est un non-qualifié, Oscar Temaru, qui a obtenu le plus de parrainages en Calédonie en vue de l’élection présidentielle, devant François Fillon, François Asselineau et Benoît Hamon.

L’ex-président de la Polynésie française, l’indépendantiste Oscar Temaru, n’a pas obtenu les 500 parrainages nécessaires à la validation de sa candidature à l’élection présidentielle. Ce n’est sûrement pas à cause des élus indépendantistes calédoniens qui lui ont accordé 28 parrainages, soit un bon quart du total qu’il a obtenu. Il est à noter qu’aucun département ni aucune collectivité d’outre-mer ne peut accorder plus de 50 parrainages au même candidat potentiel.

Parmi ceux qui ont donné leur signature au leader indépendantiste polynésien, on trouve Aloisio Sako, président du RDO, Gilbert Tyuienon, membre UC du gouvernement, Neko Hnepeune président de la Province des Îles, Pierre Ngaiohni, maire de Maré, Adolphe Digoué, maire de Yaté, Caroline Machoro, vice-présidente du Congrès, Daniel Goa, président de l’UC, Sylvain Pabouty, de la DUS, Pierre-Chanel Tutugoro (UC) ou encore Roch Wamytan (UC).

Le numéro deux du palmarès calédonien est François Fillon. Le candidat de la droite et du centre a obtenu vingt signatures sur le Caillou.

Au troisième rang, on trouve le surprenant François Asselineau, candidat souverainiste, qui obtient les signatures du maire de Pouembout, Robert Courtot, mais aussi d’Alphonse Poinine, maire de Touho.

Viennent ensuite deux quatrièmes ex æquo.

D’abord Alain Juppé, non-candidat, qui obtient le parrainage de Sonia Lagarde, députée-maire de Nouméa (il en a reçu plusieurs centaines dans toute la France avant d’annoncer définitivement sa non-candidature).

Ensuite le candidat officiel du Parti socialiste, Benoît Hamon qui reçoit la signature de Nadia Héo, élue indépendantiste de la province Nord.

Concrètement, les élus calédoniens ont accordé leurs parrainages à trois candidats sur les onze qui vont concourir.

On notera que la favorite du premier tour, Marine Le Pen, n’a obtenu aucun soutien sur le Caillou, de même qu’Emmanuel Macron, actuellement favori du second tour.



Source : Les Nouvelles Calédoniennes