Politique : budget "responsable" pour recettes fiscales en baisse

Réseaux sociaux, boulevards du crime, du vice et de la haine

Si les océans offrent aux trafiquants de drogue des autoroutes propices à la circulation de leurs produits illicites, comme nous le verrons dans ce numéro, les plateformes virtuelles sont devenues, elles aussi, de véritables boulevards pour un grand nombre de trafics. En Polynésie, comme ailleurs, le célèbre réseau Facebook ne sert pas uniquement à partager les photos des bambins et des bonnes blagues entre copains. Derrière cette façade plutôt sympathique, où pullulent petits chatons adorables et recettes santé du jour, on trouve des pages où commercent, anonymement et en toute impunité, trafiquants de pakalolo ou de drogues plus puissantes, proxénètes, prêteurs de faux prêts, et autres vendeurs de systèmes pyramidaux. Escrocs et truands se sont emparés de ce formidable outil de communication pour recruter en toute simplicité leurs potentiels "clients"… " Contactez-nous en MP pour connaître le prix du pot d'ice-cream ", " 4 000 Fcfp la box, 1 000 Fcfp le stick ", n’hésitent-ils pas à proposer pour faire leurs offres, " Vous vous sentez-seul, soirée câline sur Papeete, en MP faites-nous part de vos préférences ".

Facebook est aussi devenu un déversoir de propos nauséabonds, haineux, violents, et il n’est pas rare d’observer comment une personne, qui dans la "vraie vie" est plutôt gentille, sympathique et tolérante, peut se laisser emporter dans un flots de commentaires insultants et violents, encouragée

par les "posts" d’inconnus qui lui répondent.

Si l’on peut s’inquiéter de constater dans de telles circonstances que ce média circule entre toutes les mains, en particulier celles de nos jeunes, de façon quasi quotidienne, il est alarmant d’entendre nos responsables politiques affirmer qu’ils souhaitent privilégier ce support pour promouvoir leurs campagnes de prévention. Ne devrait-on pas plutôt envisager, au contraire, de mener des campagnes de prévention en faisant appel à de vrais supports locaux pour mettre en garde la population contre les dangers qui peuvent circuler sur ces réseaux précisément ?

Tahiti Pacifique