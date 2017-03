Vanuatu : renforcement de la filière "holothurie de sable", Inauguration d’une écloserie à Port-Vila

La première écloserie d’holothuries de sable détenue et gérée par des intérêts privés a été inaugurée la semaine dernière à Havannah Harbour. Elle offre un modèle viable de commercialisation de la ressource, tout en apportant une solution à l’appauvrissement des stocks d’holothuries de Vanuatu.

L’holothurie de sable est présente dans les zones tropicales et subtropicales de l’Indo-Pacifique.

L’écloserie de la société Aquaculture Solutions Vanuatu (ASV) pourra produire des dizaines de milliers de juvéniles qui seront ensuite relâchés dans les habitats côtiers adjacents, autour de Havannah Harbour et de l’île de Moso.

L’écloserie a été construite en partenariat avec le Service des pêches de Vanuatu et la Communauté du Pacifique (CPS), avec le concours du gouvernement australien.

" Il a fallu six semaines pour achever les travaux, et le Service des pêches de Vanuatu travaille maintenant à l’élaboration d’un protocole d’accord qui autorisera la société ASV à prélever des holothuries, tout en réservant une proportion précise du stock à la reproduction naturelle. Ce projet profitera aussi aux communautés côtières, qui pourront pêcher les holothuries relâchées ", explique Michel Bermudes, spécialiste de l’aquaculture marine et de la biosécurité aquatique à la CPS.

Les holothuries de sable, qu’elles soient sauvages ou d’élevage, sont généralement transformées et séchées pour produire des bêches-de-mer. Les holothuries commercialisées en Chine continentale, à Hong Kong, à Singapour, à Taiwan, en Malaisie, en Corée et au Japon se présentent à 95% sous forme séchée.

À Hong Kong, un kilo de bêches-de-mer se vend au détail entre 300 et 1 600 dollars US selon la qualité du produit.

" Ce type d’écloserie offre un modèle durable et peu coûteux, dans la mesure où il fait appel à des technologies peu sophistiquées. C’est donc un outil parfait pour l’amélioration des stocks et le renforcement des capacités en aquaculture marine de Vanuatu. À terme, on pourra transposer ce modèle dans d’autres régions confrontées à un recul des populations d’holothuries ", conclut Michel Bermudes.

La CPS, en partenariat avec la Banque mondiale, a récemment lancé une initiative visant à évaluer les données relatives à la chaîne de valeur, à la production et à la pêche des holothuries en Mélanésie, afin de déterminer s’il est envisageable de créer un fonds sous-régional pour la gestion de la filière bêche-de-mer et le suivi des exportations des holothuries du Pacifique à forte valeur commerciale.



Source : Communauté du Pacifique Sud