Décès d’Alexandre du Prel : l'électron libre de Moorea s’en est allé

Si Alex du Prel était une grande gueule affirmée, ce sont surtout ses écrits, rédigés depuis son petit "bunker" de pinex de la baie Cook à Moorea, et envoyés tels des scuds tous les mois depuis 1991 sur la vie politique et économique de la "grande" île de Tahiti qui ont fait de lui un homme à la fois craint et respecté des hommes et d’un système. Ses prises de position ont rarement laissé indifférent, mais il s’en défendait toujours. On se souvient encore de son édito au lendemain de l’élection de Donald Trump qui lui avait valu une avalanche de courriers et courriels.

Arrivé il y a plus de 40 ans en Polynésie française sur un voilier qu’il s’était construit, Alex du Prel était venu chercher un mode de vie authentique, où le vous n’existait pas, où primaient la simplicité et la gentillesse des Hommes, un paradis qu’il a vu disparaître au profit de la modernité, d’un mode de vie à l’occidentale et surtout par la volonté d’un homme, celui qui allait être la cible de bien de ses attaques : l’ancien président Gaston Flosse, à la Une du premier numéro en mai 1991. Mais aussi l’administration française ou encore tout ce qui pouvait nuire à l’image idyllique qu’il avait de la Polynésie française : les politiques corrompus, les fonctionnaires bornés, les règles administratives non adaptées et surtout tous ces petits chefs venus de métropole expliquer aux Polynésiens comment ils devaient vivre chez eux ; ceux qu’il appelait les "experts".

" Toute ma jeunesse, j'avais rêvé d'un endroit où l'on pouvait vivre en harmonie, c'était Tahiti, où les gens se tutoyaient, où les lois restaient embryonnaires ", avait-il confié à Gérard Davet, journaliste au Monde en 2009.

Alex était un aventurier des temps modernes, lui qui a pratiqué 17 métiers qui lui ont valu des rencontres extraordinaires comme celle avec Marlon Brando. Ce dernier lui confia même la gestion de son atoll de Tetiaroa en 1987 avant qu’Alex ne décide de vivre une nouvelle aventure.

L’expert-géomètre, le fort des Halles, le marin, l’acteur, le directeur de yacht club… se tourne vers le journalisme. Il propose des caricatures aux Nouvelles de Tahiti et réalise aussi quelques piges. Mais son franc-parler et le peu de sujets qui lui sont proposés mettent rapidement un terme à cette collaboration. Qu'à cela ne tienne, Alex va créer son propre journal ! Une gageure alors qu’il n’y a déjà pas assez de place pour les deux quotidiens qui viennent d’être rachetés par le Groupe Hersant. Ce sera donc un magazine et dans ce mensuel Alex pourra écrire comme bon lui semble, en tout cas d’une manière bien éloignée des écrits policés de l’époque envers le tout puissant Gaston Flosse. Il emprunte 600 000 Fcfp à quelques amis, qu’il se fait fort de rembourser dès qu’il le peut, comme il me la raconté lors de notre première entrevue. Et pourtant ce n’est pas facile, les débuts sont chaotiques, il est bien seul à écrire avant que d’autres contestataires ne viennent bénévolement prêter leur plume comme Bernard Poirine, Christian Beslu, Jean-Marc Regnault et tant d’autres. La "patte", le style Alex du Prel font mouche auprès de ceux qui se sentent prisonniers du système flossien. Telle la mouche du coche, Alex a le don d’énerver Président (ce qui lui vaudra plusieurs procès) par des publications de plus en plus étoffées, circonstanciées, dont les sources toujours plus nombreuses tiennent bien évidemment à rester anonymes tout comme les annonceurs qui lui achètent des espaces publicitaires et le rappellent peu après pour lui demander de garder l’argent mais de ne pas publier la maquette, une fois encore par peur des représailles. Ce genre d’anecdotes Alex les a racontées avec un grand sourire quand il m’a passé le témoin, après en avoir fait autant avec Bertrand Parent pendant une année. " Plusieurs fois nous n’avions rien à manger à la maison si ce n’était quelques bananes du jardin et un bol de café. Mais avec ma femme, nous nous sommes battus, nous y avons cru ", nous avait-il aussi confié. Raconter ses souvenirs n’était pas anodin. Alex tenait vraiment à ce que l’on s’imprègne de l’ADN de Tahiti Pacifique , de son ton impertinent, voire irrévérencieux afin que les liens créés avec "ses" lecteurs perdurent. Des lecteurs, souvent des connaissances à qui il n’hésitait pas à faire partager des moments intimes comme dans l’un de ses derniers éditos dans lequel il rappelait avoir attrapé des MST quand il avait 18 ans. " Relis ce que j’ai écrit, regarde le film qui m’a été consacré, viens me voir à mon bureau à Moorea " tout ce qui pouvait concourir à mieux appréhender le Tahiti Pacifique était capital à ses yeux. Il se savait fatigué, malade, mais a préféré se taire quelque temps pour continuer à accompagner l’équipe en place, celle recrutée par le groupe Fenua Communication en 2015 pour assurer la succession. Nous serons honnêtes, comme il aurait voulu qu’on le soit, et vous avouerons que des échanges écrits ou verbaux furent parfois épicés. Mais comment aurait-il pu en être autrement ? Le fondateur, le père, de Tahiti Pacifique avait du mal avec le changement même s’il disait ne pas être psychorigide. Mais Alex savait aussi s’adapter et reconnaître quand le travail était bien fait. Depuis la fin de l’année 2016, il avait cessé d’écrire, son corps le trahissait mais l’esprit était toujours vif et il arrivait à se faire comprendre quand notre collaboratrice basée à Moorea passait le voir pour effectuer des recherches dans ses archives. Jusqu’au bout Alex aura gardé un œil sur SON magazine. Tahiti Pacifique sans Alex ne sera plus vraiment comme avant, sa plume trempée au vitriol était vraiment unique et ne pourra jamais être imitée. Cependant Tahiti Pacifique , comme il le fait depuis ce début d’année, se doit de continuer à mener les combats qui ne peuvent être portés par d’autres, se doit de publier les infos souvent confidentielles qui lui parviennent, pour que ce fenua qu’il chérissait tant ne retombe impunément entre les griffes d’hommes peu scrupuleux aux services de systèmes où pouvoir et argent font foi. C’est pour ces raisons d’ailleurs que Tahiti Pacifique est devenu le média de référence en métropole où il est lu à l’Élysée, par les services du premier ministre (comme l’écrivait le magazine L’Express ) ou encore à l’assemblée nationale qui s’est abonné grâce au député René Dozières. Un gage de reconnaissance qui faisait la fierté d’Alex et continue de faire la nôtre.

La rédaction de Tahiti Pacifique tient à présenter ses condoléances à sa femme Célia Tepio Germain et à sa fille Poema.