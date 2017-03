Une délégation calédonienne menée par le président du gouvernement Philippe Germain s'est rendue à Port-Vila vendredi dernier. Le but principal de cette visite : signer un accord servant de cadre à la coopération dans des domaines très variés. Éducation et formation continue, infrastructures, économie et commerce, francophonie, santé...

Une fois le document signé par Philippe Germain et Charlot Salwai, Premier ministre du Vanuatu, la délégation a visité le marché de Port-Vila, qui pourrait faire l'objet d'une aide portée par la Calédonie, et surtout le site qui accueillera le futur établissement d'enseignement supérieur vanuatais, qui dispensera des cours en français et en anglais. Un dossier monté par le gouvernement calédonien et financé en partie par l'Agence française de développement.

Source : Les Nouvelles Calédoniennes